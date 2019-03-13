В Приамурье таксист, боясь увольнения, соврал, что на него напали и угрожали ножом

СЕГОДНЯ 05:35 2019-03-13T05:35:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Свободненские полицейские завели уголовное дело на 32-летнего таксиста. Его подозревают в заведомо ложном доносе. А дело было так. В марте этого года мужчина сообщили в полицию, что на него совершили разбойное нападение. Якобы какие-то неизвестные угрожали ему ножом, требовали деньги, золотые украшения и мобильник.

Полиция начала разбираться и оказалось, что доводы амурчанина о том, что на него напали, не подтвердились. Тогда таксисту пришлось сознаться, что он попросту выдумал эту историю, поскольку боялся, что его уволят. Таким образом мужчина хотел оправдаться перед своим работодателем за то, что долго не выходил на связь. Теперь «невинная ложь» выйдет ему боком.

- В соответствии с действующим законодательством за заведомо ложный донос о совершении преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU