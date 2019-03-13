2019-03-13T05:35:14+03:00
Происшествия

В Приамурье таксист, боясь увольнения, соврал, что на него напали и угрожали ножом

Теперь мужчину подозревают в заведомо ложном доносе
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Свободненские полицейские завели уголовное дело на 32-летнего таксиста. Его подозревают в заведомо ложном доносе. А дело было так. В марте этого года мужчина сообщили в полицию, что на него совершили разбойное нападение. Якобы какие-то неизвестные угрожали ему ножом, требовали деньги, золотые украшения и мобильник.

Полиция начала разбираться и оказалось, что доводы амурчанина о том, что на него напали, не подтвердились. Тогда таксисту пришлось сознаться, что он попросту выдумал эту историю, поскольку боялся, что его уволят. Таким образом мужчина хотел оправдаться перед своим работодателем за то, что долго не выходил на связь. Теперь «невинная ложь» выйдет ему боком.

- В соответствии с действующим законодательством за заведомо ложный донос о совершении преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В амурском селе волк напал на местных жителей и собак
В Благовещенске жильцы мешают делать в доме капремонт, волнуясь за натяжные потолки
Юным благовещенцам покажут два интересных спектакля
В Благовещенске открылась выставка женских модных аксессуаров конца XIX - начала XX века
Амурстат: средняя зарплата амурчан в январе выросла на 5,9 процента
В Приамурье приезжий из Якутии прикинулся таксистом и обманул его знакомую
«Вот так парковаться на газоне»: в Благовещенске ночью сгорел автомобиль
Амурчане могут выиграть миллионы рублей на развитие своих сел
Из-за горки из нечистот в Чигирях «управляйка» заплатит 250 тысяч рублей
Благовещенский суд решил, что замглавы Росприроднадзора останется под стражей
В амурском Белогорске ищут водителя, насмерть сбившего женщину
Первая декада марта в Благовещенске по температуре оказалась ближе к концу месяца
В Приамурье служебная собака оставила осужденного без наркотиков
В Приамурье спасатели вытащили застрявшую во льду машину с ребенком