В амурском селе волк напал на местных жителей и собак

СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-13T10:17:10+03:00

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ЧП случилось в селе Нижняя Ильиновка Михайловского района. Сегодня, 13 марта, амурчане в мессенджерах передают друг другу информацию, что в село пришел волк. Люди рассказывают, что хищник был очень худым, хотя и крупным. Он успел напасть на четырех человек: одной девушке прокусил руку, еще одного мужчину он поцарапал. Еще два человека, по словам очевидцев, пострадали сильнее.

- Мужчина больше всего пострадал. Он ночью услышал лай, пошел к вольеру, где у него собака, а тут - волк. Он перепрыгнул через сетку, вцепился мужику в голову, оторвал ему кожу с мясом, пришили сейчас, и разорвал бровь с виском. Но мужик живой, - рассказал очевидец.

Волка местные жители в итоге убили, ударив подвернувшимся тяжелым предметом по голове несколько раз. В процессе хищник успел серьезно зацепить еще одного человека.

О том, что в Михайловском районе от нападения волка пострадали четыре человека и домашние собаки, сообщает и управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области.

«В ближайшее время труп волка доставят в областную ветлабораторию, где проверят на бешенство. Пострадавшие собаки будут изолированы и помещены на карантин», - сообщают сотрудники управления в «Инстаграме».

Напомним, в ноябре 2018 года в Приамурье была зафиксирована вспышка бешенства. Опасное заболевание не давало о себе знать у нас много лет. С начала этого года новых случаев бешенства зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU