В Приамурье воришка пытался спрятаться от полиции в шкафу

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-13T15:31:04+03:00

Молодой человек ночью залез в здание одной из организаций в Зее

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Забавное криминальное происшествие случилось в амурском городе Зея. Модой человек ночью пытался поживиться за чужой счет в одной из местных организаций, но сработавшая сигнализация смешала ему все планы. А надежно спрятаться от полиции в шкафу не удалось.

Получив сигнал о происшествии, на место выехали сотрудники Росгвардии и увидели, что в оконной раме выставлено стекло - кто-то явно проник внутрь. Об этом сообщили в дежурную часть зейской полиции, на место прибыла следственно-оперативная группа. Представитель организации, в помещение которой проник злоумышленник, рассказал, что на месте не хватает ноутбука и телевизора. Осмотрев кабинеты, в одном из них полицейские увидели шкаф, а в нем - молодого человека с чужим ноутбуком в рюкзаке. Телевизор нашелся в подсобке - вероятно, его сюда принес злоумышленник, чтобы потом вынести из здания.

- Стражи правопорядка задержали молодого человека и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее неоднократно судимый амурчанин 1999 года рождения сознался в содеянном, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража», проводится расследование. Также решается вопрос о том, чтобы заключить подозреваемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU