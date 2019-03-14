2019-03-14T04:19:03+03:00
Общество

За убитых волков амурским охотникам снова будут платить по 7,5 тысячи рублей

Прием документов от желающих получить вознаграждение уже начался
Полина ОЗЕРОВА
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В области год от года наблюдается рост численности серых хищников.В области год от года наблюдается рост численности серых хищников.Фото: Сергей ГАПОН
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В Приамурье продолжают регулировать численность волков. Для этого охотникам платят вознаграждение за добытых серых хищников. Как и в прошлом году его сумма составляет около 7,5 тысячи рублей (после вычета налогов). Деньги выделяются из бюджета региона. В областной дирекции по охране и использованию животного мира уже начали принимать документы от охотников, которые хотят получить свое вознаграждение.

- Из бюджета области на сокращение численности волков было выделено более двух миллионов рублей. Этой суммы хватит на вознаграждения за 200 добытых животных. В прошлом году такое количество шкур хищников амурчане сдали за два месяца, - отметил замначальника дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Андрей Тарасов, добавив, что вознаграждение стимулирует активность амурских охотников.

В дирекции еще раз напоминают, что в области год от года наблюдается рост численности серых хищников. В прошлом году их было более 4125, годом ранее - 3808, а в 2016 году - всего 2861. Волки вредят популяции копытных, на них жалуются амурские животноводы. Чтобы получить деньги, амурчанам нужно предоставить шкуру волка, разрешение на добычу и банковские реквизиты для перечисления средств. Уточнить информацию можно по телефону: 201-419.

К слову, накануне в село Нижняя Ильиновка Михайловского района пришел волк. От когтей и зубов хищника пострадали четыре человека и несколько собак. Труп волка специалисты сейчас проверяют на бешенство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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