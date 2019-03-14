В Приамурье задержали браконьера с мешком мяса изюбрей

СЕГОДНЯ 05:30 2019-03-14T05:31:07+03:00

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В Сковородинском районе Приамурья, недалеко от села Уруша, инспекторы охотнадзора задержали браконьера. Мужчина незаконно добыл двух изюбрей, охота на которых сейчас закрыта. Мясо он собирался вывозить на грузовике.

Выдали мужчину следы мотоцикла по свежей пороше, на котором он отправился на незаконную охоту. Они вели в сторону федеральной трассы. Их-то и заметили охотинспекторы в ходе рейда.

- А вскоре увидели и самого «байкера» на «Урале». В транспортном средстве жителя Уруши был обнаружен мешок с мясом изюбря и карабин «Вепрь». Отрицать свою вину мужчина не стал и признался, что действительно добыл двух животных и уже вызвал из села машину, чтобы вывезти мясо. Вскоре был задержан и автомобиль, перевозящий продукцию охоты, - сообщают в управлении по охране животного мира Амурской области.

На место вызвали также полицейских, которые составили материалы в отношении нарушителя. Убитые изюбри, кстати, оказались самцами. Кроме штрафа и других грозящих браконьеру санкций, ему придется заплатить еще по 210 тысяч рублей за каждую тушу.

ИСТОЧНИК KP.RU