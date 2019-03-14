На сайте мэрии появился график вывоза мусора в частном секторе Благовещенска

СЕГОДНЯ 07:35 2019-03-14T07:35:55+03:00

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Каких-то пара недель осталась до того момента, как в Приамурье начнет действовать новая система обращения с отходами. Напомним, «мусорная реформа» стартует с 1 апреля. А пока что представители администраций и региональных операторов проводят встречи с жителями, чтобы объяснить, как будет работать новая система. В частности, в селе Садовом на встречу пришли начальники управления ЖКХ Благовещенска и территориального отдела села Садовое, а также представители ООО «Полигон» - именно этот региональный оператор будет отвечать за чистоту в четвертом кластере, куда входит областной центр.

- Ежедневно мы заключаем десятки договоров на вывоз ТКО. Это обязательная процедура. Отсутствие договора влечет ответственность в виде штрафных санкций и для юридических, и для физических лиц. На сегодняшний день уже сформированы графики вывоза твердых коммунальных отходов по частному сектору на территории Благовещенска, жители Садового также проинформированы, когда и куда к ним будет приезжать автомобиль для сбора накопившихся отходов, - рассказал представитель «Полигона».

Посмотреть эти графики можно на сайте мэрии. Пресс-служба городской администрации также уточняет, что территорию города разделили на четыре лота, где будут действовать свои операторы-перевозчики. Работать с мусором могут только региональный оператор и операторы-перевозчики.

Напомним, ранее сообщалось, что вывозить мусор в частном секторе в Благовещенске будут в мешках, поскольку не везде есть возможность оборудовать контейнерные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU