2019-03-14T10:35:28+03:00
Общество

В Благовещенске построят новую школу на 1500 мест и попутно сделают дороги

Новое учебное заведение появится в районе Игнатьевского шоссе и улицы Тепличной
Юлия ГОМАН
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Строительство новой школы обсудили на выездном совещании. Фото: благовещенск.рфСтроительство новой школы обсудили на выездном совещании. Фото: благовещенск.рф
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О том, что в благовещенском микрорайоне пора строить новую школу, говорят давно. Расположенные там школы №№ 13, 16, 28 и 25-я гимназия уже перегружены. Решить проблему может новое учебное заведение на 1500 мест. Попутно власти решат и вопросы благоустройства: рядом со школой сделают дороги, тротуары, парковки, газоны.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, под строительство выбрали участок размером 5,1 гектара в районе Игнатьевского шоссе и улицы Тепличной. Это будет четырехэтажное здание со стадионом и спортивными площадками, парковкой и зелеными насаждениями. Построить школу планируют до 2022 года, правда, для этого городу нужно попасть в федеральную программу.

Что касается благоустройства дорог, которое мэрия должна будет провести до того, как школу введут в эксплуатацию, то улицу Тепличную (она будет, кстати, четырехполосной) заасфальтируют, сделают освещение, парковки, установят дорожные знаки.

- Игнатьевское шоссе - одна из самых оживленных магистралей Благовещенска. И чтобы обеспечить безопасность школьников, мы рассматриваем вариант оборудования подземных переходов на перекрестке Игнатьевского шоссе и Тепличной. Сейчас проектировщик считает, сможем ли мы сделать развязку на перекрестке Игнатьевское шоссе - Тепличная и четыре полосы в рамках реконструкции Тепличной, - отметил во время выездного совещания первый заместитель мэра Благовещенска Александр Плешкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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