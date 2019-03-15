2019-03-15T02:09:31+03:00
Общество

Амурчан призывают повторно привиться от кори

Самые сильные вспышки этого опасного заболевания в Приамурье были в 2004, 2010 и 2014 годах
Вадим МАРЬИН
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Вакцина от кори, привитая вам в детстве, после 35 лет уже не очень-то работает.Вакцина от кори, привитая вам в детстве, после 35 лет уже не очень-то работает.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Эпидемиологи всего мира в некоторой панике - кори, которую уже почти удалось ликвидировать как вид, снова стало много. За прошлый год корью переболело более 82 тысяч человек.

- Ситуацию усугубляет эпидемиологическое неблагополучие по заболеваемости корью на приграничной территории в КНР, где в 2018 году зарегистрировано более 4000 случаев кори, в том числе один - с летальным исходом, - сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.

Вспышки кори в Приамурье уже бывали, самые сильные - в 2004, 2010 и 2014 годах.

Корь - штука еще более заразная, чем грипп. И вакцина, привитая вам в детстве, после 35 лет уже не очень-то работает. Так что сделать прививочку не помешает.

К слову, амурчанам пора прививаться также от клещевого энцефалита. Специалисты отмечают, что из-за теплой погоды клещи в Приамурье проснутся раньше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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