Амурчан призывают повторно привиться от кори
Эпидемиологи всего мира в некоторой панике - кори, которую уже почти удалось ликвидировать как вид, снова стало много. За прошлый год корью переболело более 82 тысяч человек.
- Ситуацию усугубляет эпидемиологическое неблагополучие по заболеваемости корью на приграничной территории в КНР, где в 2018 году зарегистрировано более 4000 случаев кори, в том числе один - с летальным исходом, - сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.
Вспышки кори в Приамурье уже бывали, самые сильные - в 2004, 2010 и 2014 годах.
Корь - штука еще более заразная, чем грипп. И вакцина, привитая вам в детстве, после 35 лет уже не очень-то работает. Так что сделать прививочку не помешает.
К слову, амурчанам пора прививаться также от клещевого энцефалита. Специалисты отмечают, что из-за теплой погоды клещи в Приамурье проснутся раньше обычного.
ИСТОЧНИК KP.RU