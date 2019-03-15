2019-03-15T08:46:01+03:00
Общество

Благовещенцам предлагают бороться с расклейщиками уличной рекламы

В мэрии отмечают: листовки на остановках, домах и деревьях стали серьезной проблемой
Юлия ГОМАН
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Вопрос незаконного размещения рекламных листовок на стенах домов, электроопорах и так далее обсудили на совещании под руководством мэра Благовещенска Валентины Калиты. На прошлой неделе административная комиссия составила один протокол о самовольном размещении таких объявлений. За это, кстати, полагается административный штраф - от 500 до 5000 рублей.

- Размещение листовок на остановках, домах и деревьях стало серьезной проблемой. Недобросовестные рекламодатели не только не оплачивают такой способ продвижения своих товаров и услуг, но наносят существенный вред эстетическому облику зданий города. Отчистить опоры освещения, остановочные пункты и фасады зданий - это большой и затратный труд, который проводят специалисты ГСТК. Основной сложностью является установка факта расклейки объявлений, - отметила Валентина Сергеевна.

Мэр призывает всех горожан сообщать о расклейке листовок и коммерческих объявлений в неположенных местах в полицию или административную комиссию Благовещенска. Тогда власти смогут принять соответствующие меры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

ВАЖНО!

Куда сообщать о расклеенных в неположенных местах объявлениях:

- полиция: 02 (с мобильного телефона - 102)

- административная комиссия города Благовещенска: 595-631; 595-651

ИСТОЧНИК KP.RU

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