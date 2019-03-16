2019-03-16T04:31:56+03:00
Происшествия

Бывшего начальника амурского Госстройнадзора приговорили к пяти годам колонии

Кроме этого, экс-чиновник лишился звания «Почетный строитель России»
Евгения НИФОНТОВА
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Благовещенский городской суд вчера, 15 марта, рассмотрел уголовное дело в отношении экс-начальника амурского Госстройнадзора Игоря Красюка. Его признали виновным во взяточничестве и использовании служебных полномочий в своих интересах.

- Судом установлено, что в июне 2018 года чиновник получил взятку в виде имущества от физического лица за принятие незаконного решения по результатам выездной проверки, - рассказали в прокуратура Амурской области. - Так, при наличии оснований требование о прекращении (приостановке) эксплуатации многоквартирного жилого дома не было включено в предписание, вносимое застройщику.

Кроме того, с 2013-го года и в течение пяти лет бывший начальник Госстройнадзора Амурской области «дружил» с руководителями двух организаций-застройщиков и освобождал их от административной ответственности.

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также Игорь Красюк не имеет права быть представителем власти, выполнять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, на срок 2 года. Помимо этого, он лишен классного чина «действительный государственный советник Амурской области 1 класса» и почетного звания «Почетный строитель России».

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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