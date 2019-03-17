2019-03-17T03:41:40+03:00
Общество

Пожароопасный сезон установили в 9 муниципалитетах Приамурья

В Благовещенске – в том числе
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Решение установить пожароопасный сезон в девяти муниципалитетах Амурской области приняли на заседании КЧС. Оно было принято на основании установившихся погодных условий и прогнозов на апрель.

По информации пресс-службы регионального правительства, сейчас на территории области не зарегистрировано ни одного природного пожара. Однако прогноз развития пожароопасного сезона на территории Приамурья имеет негативных характер в связи с низкими объемами снегозапаса, резким потеплением, сухой ветреной погодой, аномально теплым февралем. Прогноз погоды на апрель тоже не утешает: синоптики обещают низкое количество осадков и ветреную погоду, что дает основания для возникновения природных пожаров.

– Учитывая вышеизложенное, а также проведя анализ снегозапасов и прогноза развития в динамике среднесуточных температур, предлагаем установить пожароопасный сезон с 15 марта на территории городов Благовещенск и Белогорск, Благовещенского, а также Белогорского, Ивановского, Мазановского, Октябрьского, Серышевского и Тамбовского районов, – доложил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский. – В этих районах в течение последних 10 дней наблюдались ежедневные термические аномалии, которые продолжали гореть ночью и переходили на следующие сутки.

Сейчас общий процент готовности к пожароопасному сезону в области близок к 80%. Из федерального бюджета выделено более 412 миллионов рублей на противопожарные мероприятия в лесах на 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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