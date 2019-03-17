2019-03-17T06:43:04+03:00
Общество

Амурчане чаще всего умирают от болезней сердечно-сосудистой системы

Смертность от них составила порядка 3 тысяч человек
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Больше всего жителей области умирают от болезней сердечно-сосудистой системы, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда - Благовещенск» руководитель Амурстата Галина Давыдова. На втором месте оказались новообразования, на третьем - внешние причины, включая ДТП, пожары и несчастные случаи.

- От новообразований в прошлом году умерли 1628 человек, от внешних причин - 1411. Представляете, разница всего на двести человек! - подчеркнула в эфире Галина Александровна.

При этом смертность от болезней кровеносной системы в Амурской области постепенно снижается. По словам Галины Давыдовой, в 2010 году от сердечно-сосудистых заболеваний скончались 6784 человека - это почти в два раза больше, чем в 2018 году. А вот смертность от онкологических заболеваний показывает рост, в том же 2010 году она была примерно на 200 человек меньше.

Всего же в прошлом году численность населения Приамурья уменьшилась на 5,2 тысячи человек. Причиной тому была не только смертность, но и миграция населения. Подробнее о том, куда и почему уезжают амурчане, можно узнать, прослушав запись эфира на радио «Комсомольская правда - Благовещенск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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