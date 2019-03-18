Губернатор Приамурья будет подводить итоги недели в Instagram

СЕГОДНЯ 01:58 2019-03-18T01:58:13+03:00

Василий Орлов намерен рассказывать своим подписчикам, что он и его команда сделали за последнее время

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Губернатор Амурской области Василий Орлов решил завести новую традицию в своем аккаунте в Instagram. Каждую неделю он будет подводить здесь итоги.

«Я буду рассказывать вам о том, что я и моя команда сделали за неделю, каких результатов достигли, а над чем ещё предстоит работать. Так как считаю, что работа власти должна быть прозрачной и доступной, а её деятельность - понятна каждому», - написал Василий Александрович.

После этого он рассказал своим подписчикам о главных событиях на минувшей неделе. В частности, на сессии Заксобрания глава области представил сводные предложения от Приамурья в Национальную программу развития Дальнего Востока. В одной только нашей области собрали 25 тысяч идей от амурчан. Из них сформулировали 700, которые подадут в Минвостокразвития.

«Одно из самых важных предложений, на мой взгляд - это особый статус дальневосточников. С системой преференций, которые зависят от количества лет проживания в регионе и участия в экономической и социальной жизни. Итоговый документ будет представлен на ВЭФ в сентябре этого года. Я очень рассчитываю, что в него войдут все важные предложения от региона. А мы опубликуем их на открытом ресурсе», - добавил Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU