В Благовещенске на таксиста напал пассажир с топором

СЕГОДНЯ 04:34 2019-03-18T04:34:32+03:00

По словам очевидцев, у мужчины не оказалось денег, чтобы заплатить за проезд

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Пугающую информацию распространяют амурчане в соцсетях: в Благовещенске пассажир такси напал на водителя. Да не просто так, а топором! По словам людей, ЧП случилось в областном центре вечером 17 марта в районе дома №73 на улице Тенистой.

«Со слов очевидцев: таксист привез пассажира на адрес, после чего выяснилось, что у пассажира нет денег. Рассчитался он топором. Отрубленное ухо и поврежденная челюсть водителя позволили пассажиру покинуть место происшествия», - сообщается в инстаграм-паблике @dpskontrol_28rus.

Здесь же сообщают и приметы нападавшего. По словам очевидцев, это блондин в черной куртке ростом 170-175 сантиметров. Мужчина скрылся в сторону улицы Шимановского.

Как сообщили в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский», в воскресенье около 21.00 действительно поступило сообщение о пострадавшем из приемного покоя больницы. По предварительной информации, раны ему нанес мужчина, которого тот довез до дома. Сейчас полиция выясняет, кем был этот пассажир, а также устанавливает все обстоятельства случившегося. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU