2019-03-19T08:15:50+03:00
Происшествия

В Благовещенске нашли тело бывшего главврача Белогорской больницы с огнестрельным ранением

Проводится проверка по факту происшествия
Полина ОЗЕРОВА
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Михаил Данилов. Фото: instagram.com/minzdravamurМихаил Данилов. Фото: instagram.com/minzdravamur
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В Благовещенске в одном из гаражных массивов 18 марта нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Правоохранители смогли установить личность погибшего. Как оказалось, это был Михаил Данилов, бывший главный врач Белогорской больницы. Сообщается, что амурчанин возглавлял ее с 20 ноября 2018 года по 13 марта 2019 года. Об этом сообщает ИА Амур28.Инфо.

Сейчас ведется проверка по факту случившегося, ее проводит следственный отдел по городу Благовещенску Следственного комитета России по Амурской области.

Министерство здравоохранения Амурской области выразило соболезнования. Сообщается, что после работы в Белогорской больнице Михаил Анатольевич должен был выйти на работу в Амурскую областную клиническую больницу травматологом-ортопедом.

«Весть о трагической гибели Михаила Данилова потрясла всех, кто знал его - отзывчивого, доброго, душевного человека, отличного врача, надежного друга и товарища. Мы запомним его именно таким. Искренне скорбим вместе с родными и близкими Михаила Анатольевича и разделяем горечь утраты», - пишут сотрудники минздрава на странице ведомства в «Инстаграме».

Михаилу Данилову было всего 39 лет. Прощание с ним состоится 20 марта с 16.00 до 16.30 в ритуальном зале на улице Кузнечной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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