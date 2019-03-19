2019-03-19T07:51:05+03:00
Общество

Международный мост через Амур состыкуют раньше

Строители опасаются повторения сильного паводка прошлого года, из-за которого была уничтожена часть конструкций и техники
Олеся СПИЧКИНА
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К состыковке двух частей моста уже почти все готово. Фото: Пресс-служба правительства Амурской областиК состыковке двух частей моста уже почти все готово. Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
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Состыковать российскую и китайскую части моста через Амур в районе Благовещенска решено уже в мае. Сделать это намеревались летом, но если река поднимется столь же сильно, как в прошлом году, все планы пойдут прахом. А тут еще и ледоход должен начаться раньше - можно успеть все работы сделать с опережением графика.

- Исходя из прогнозирования раннего весеннего ледохода в этом году, нами принято решение по устройству пограничного стыка и стыковке российской части замыкающего блока на временной опоре. После завершения строительства конструкций опор, обеспечивающих проектное положение мостового пролета, в мае будут объединены российская и китайская части моста через Амур, - сообщил директор филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске Евгений Корольков.

К состыковке двух частей моста уже почти все готово. Китайские строители не против поторопиться - если Амур разбушуется, он и китайцам не даст нормально поработать. К декабрю 2019 года строители намерены практически полностью закончить мост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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