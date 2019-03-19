Из-за непогоды в Благовещенске установят режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-19T09:03:06+03:00

На юге области ожидаются метели, в областном центре порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

Режим повышенной готовности в Благовещенске будет установлен сегодня, 19 марта, с 18.00. Об этом предупреждает управление по делам ГОЧС города. Всему виной разгулявшаяся внезапно непогода. Амурчан призывают к осторожности, поскольку увеличивается риск всевозможных аварий, падения деревьев, срывов рекламных щитов и так далее. Также ожидается появление гололеда, так что водителей просят снизить скорость и соблюдать особое внимание. Проезжая мимо школ, детских садов и других образовательных учреждений. Поостеречься следует и пешеходам.

Как сообщает Амурский гидрометцентр, под влиянием циклона погода в ночь на 20 марта будет облачной, ожидается снег, причем местами на юге он будет сильным. Ожидаются даже метели! Ветер при этом северный, умеренный до сильного, в порывах его скорость будет достигать 13-18 метров в секунду. По северу температура опустится до -12…-17 градусов, а местами и вовсе до -25. По югу прогнозируется 7-12 градусов мороза.

Снег продолжит идти и днем 20 марта, правда, только местами на востоке Приамурья. Ветер также будет северным. Температура составит -3…-8, местами не выше -15 градусов, по югу будет 0…-5 градусов.

Что касается областного центра, ночью здесь ожидается снег, северный ветер в порывах до 16 метров в секунду. Днем будет малооблачно, без осадков, ветер северный и северо-западный умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров покажут всего 0…-2 градуса.

ВАЖНО!

При возникновении несчастных случаев обращайтесь в единую службу спасения по телефону 112. Телефон старшего оперативного дежурного ЕДДС Благовещенска 778-112.

ИСТОЧНИК KP.RU