2019-03-19T10:36:04+03:00
Происшествия

В Приамурье полицейским пришлось устроить погоню со стрельбой за угонщиком

Из Белогорска злоумышленник успел добраться аж до Серышевского района
Полина ОЗЕРОВА
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В Белогорске ночью 18 марта во дворе дома № 122 на улице Благовещенской угнали автомобиль марки Honda Edix. Сообщение об этом поступило в местную дежурную часть. Сотрудники полиции начали поиски машины и злоумышленников.

Угнанный автомобиль полицейские заметили в районе дома № 38 на Никольском шоссе и попытались его остановить. Однако водитель принялся удирать, причем выезжая периодически на встречную полосу, что могло привести к беде. Полицейские по громкоговорителю потребовали у водителя, чтобы он остановился, а когда тот не выполнил просьбу, сделали предупредительный выстрел из табельного оружия. Но злоумышленник не остановился и тогда.

Остановить мчащуюся «Хонду» удалось экипажу дорожно-патрульной службы только в Серышевском районе. 21-летнего лихача, который оказался жителем Белогорска, доставили в отдел полиции. Об этом сообщает ИА Амур28.инфо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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