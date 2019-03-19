На борьбу со снегом в Благовещенске вышли дорожники и спецтехника

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-19T11:20:51+03:00

Очистить от снега должны не только дороги, но и тротуары. Фото: Архив "КП"

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Благовещенск сегодня, 19 марта, накрыло весенним снегопадом. С 18.00 в городе должны установить режим повышенной готовности, а пока что на борьбу с последствиями непогоды вышли дорожные службы.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, в уборке задействованы 20 рабочих и 21 единица техники. Сотрудники ГСТК обрабатывают перекрестки, спуски и подъемы антигололедной смесью. Также чистят тротуары по центральным улицам областного центра и в отдаленных районах.

В первую очередь спецтехника пройдет по улицам Ленина, Калинина, 50 лет Октября, Чайковского, Студенческая, Мухина, Магистральная, Игнатьевское шоссе, Амурская, Горького, Театральная, а также на КПП и в микрорайоне. После магистральных улиц снегоуборочные машины отправятся к периферийным участкам города. Также ведется уборка тротуаров по улицам Ленина, Амурская, Зейская, Горького, Калинина и в микрорайоне.

Горожан еще раз предупреждают об опасности гололеда и необходимости соблюдать правила дорожного движения.

ВАЖНО!

При возникновении несчастных случаев обращайтесь в единую службу спасения по телефону 112. Телефон старшего оперативного дежурного ЕДДС Благовещенска 778-112.

ИСТОЧНИК KP.RU