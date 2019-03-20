В Приамурье браконьера выдал внедорожник, испачканный кровью

СЕГОДНЯ 02:37 2019-03-20T02:37:18+03:00

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В Зейском районе инспектор охотнадзора задержал браконьера. Во время патрулирования территории охотоугодий местного охотобщества он увидел стоявший на берегу Зеи Nissan Safari , машина была испачкана кровью. От нее в лес шла цепочка следов, пройдя по которым сотрудник охотуправления нашел лежащие рядком шесть мешков мяса. Мужчина вызвал на место происшествия сотрудников полиции и оперативную группу.

- Как оказалось позже, в шести мешках находились семь разделанных туш косули. При осмотре совместно с сотрудниками полиции в автомобиле был обнаружен нож со следами крови и шерсти. Кроме того, многочисленные потеки крови нашли как в салоне внедорожника, так и снаружи - на колесе, ручке двери, бампере. Эксперт, работавший на месте, взял пробы для сравнения с найденными в мешках и на ноже образцами, - сообщает управление по охране животного мира Амурской области.

Нарушитель до последнего отрицал, что занимался незаконной охотой. Что не удивительно, ведь ущерб, нанесенный природе, превысил 800 тысяч (!) рублей. Охотинспектору и полицейским он сначала сказал, что недавно перевозил в машине купленную говядину, а потом, что еще до Нового года добыл изюбря на охоте - отсюда и кровь на машине. Впрочем, доказательств на месте преступления оказалось достаточно, чтобы завести на браконьера уголовное дело. Полиция ведет разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU