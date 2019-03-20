В Приамурье заблудившихся в сильный снегопад рыбаков нашли по геолокации службы 112

СЕГОДНЯ 04:45 2019-03-20T04:45:33+03:00

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Помощь спасателей понадобилась амурчанам, отправившимся на рыбалку в район Бурейского водохранилища. Из-за сильного снегопада трое мужчин заблудились. Тревожный звонок поступил оператору службы 112 Бурейского района 19 марта в 19.36. Система 112 тут же автоматически определила координаты заблудившихся рыбаков на интерактивной карте области.

- «Система 112» устанавливает примерное местоположение смартфона или кнопочного телефона по анализу данных с сотовых вышек. С помощью замеров уровня сигнала и базовых характеристик станций вместе с параметрами самого мобильного устройства автоматика рассчитывает приблизительную площадь с определенной погрешностью, откуда поступил входящий сигнал, - поясняет пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

На помощь к мужчинам амурские спасатели выехали в 8 утра сегодня, 20 марта. В центре ГЗ и ПБ также напоминают, что система 112 заработала у нас в полном объеме с декабря 2018 года. Более 35 операторов во всех муниципалитетах Приамурья работают в режиме 24/7. Позвонить на номер 112 можно бесплатно, причем вызов пойдет, даже если нет сигнала. Местоположение ваше система определит даже при выключенной геолокации на телефоне.

ИСТОЧНИК KP.RU