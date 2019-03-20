2019-03-20T07:54:56+03:00
Общество

В Приамурье оздоровительный лагерь продали в шесть раз дешевле его стоимости

Прокуратура добилась признания сделки недействительной
Юлия ГОМАН
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Прокуратура города Свободного проверила законность сделки по отчуждению муниципального имущества. Еще в 2015 году администрация Свободненского района продала оздоровительный лагерь «Гвардеец», расположенный на земельном участке общей площадью 11,2 гектара за 1,3 миллиона рублей. Цена была занижена с 7,8 миллиона рублей - практически в шесть раз. После этого лагерь передали в безвозмездное пользование юридическому лицу.

После проверки прокурор города Свободного направил в суд заявление о признании договора недействительным. Суд эти требования удовлетворил. Представитель ответчика подал апелляцию, пытаясь оспорить это решение, но у него ничего не вышло - судебная коллегия по гражданским делам Амурского областного оставила решение без изменений и не удовлетворила апелляционную жалобу. Как сообщает прокуратура Амурской области, решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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