2019-03-20T08:42:41+03:00
Общество

В Благовещенске за несколько часов выпало 70% от месячной нормы снега

Правда, до рекорда этого не хватило
Юлия ГОМАН
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Благовещенск накрыло весенним снегом.Благовещенск накрыло весенним снегом.Фото: Юлия ГОМАН
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Накануне Благовещенск засыпало весенним снегом. Метеорологи уже подсчитали: в областном центре выпало 7 миллиметров осадков, а высота снежного покрова составила 5 сантиметров. Мартовская норма осадков у нас составляет 10 миллиметров. Так что за несколько часов, пока продолжался снегопад, столица Приамурья получила 70% месячной нормы.

«Это много? Это много. Это рекорд? Нет, это не рекорд. 19 марта 1954 года в Благовещенске выпало 8,2 миллиметра, это и останется рекордом этого дня», - подводят итог сотрудники Амурского гидрометцентра в своем аккаунте в «Инстаграме».

Хоть снегопад и не дотянул до рекорда дня, но последствия дорожным службам и дворникам убирать приходится. Как сообщает муниципальное предприятие «ГСТК», на уборку города сегодня, 20 марта, вывели около четырех десятков единиц спецтехники. Благовещенских водителей просят снизить скорость, быть внимательней на дорогах, соблюдать дистанцию и не затруднять работу снегоуборочной техники, пытаясь ее обогнать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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