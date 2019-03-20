2019-03-20T11:22:41+03:00
Общество

Для улучшения демографии в Приамурье введут новые выплаты за рождение детей

Также планируется изменить условия предоставления регионального маткапитала
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Для дальневосточников с этого года вводят две новые «детские» выплаты. Фото: благовещенск.рфДля дальневосточников с этого года вводят две новые «детские» выплаты. Фото: благовещенск.рф
Изменить размер текста:

В правительстве Приамурья обсудили региональные проекты в рамках нацпроекта «Демография». Бороться с убылью населения власти собираются несколькими способами. В декабре 2018 года разработаны те самые проекты. Всего их пять и один из них касается финансовой поддержки семей при рождении детей.

Планируется, что с 2019 по 2024 годы семьи будут получать ежемесячные и единовременные выплаты при рождении или усыновлением первого, второго и третьего ребенка. Кроме того, для дальневосточников с этого года вводят еще две новые «детские» выплаты. Во-первых, единовременная выплата при рождении первого ребенка, размер ее будет равен двукратной величине прожиточного минимума, установленного для детей. Во-вторых, региональный маткапитал для семей, в которых родился второй ребенок. Эта выплата будет равна 30% от маткапитала федерального. Причем право на новые выплаты семьи будут независимо от уровня дохода, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Также власти планируют изменить условия предоставления регионального маткапитала при рождении третьего или последующих детей. Сейчас его сумма составляет 100 тысяч рублей. В ближайшие два года список того, на что можно будет потратить эти деньги, планируют расширить. В частности, речь идет об оплате лечения для детей-инвалидов и платных образовательных услугах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Благовещенске отменили режим повышенной готовности, введенный из-за непогоды
В Благовещенске за несколько часов выпало 70% от месячной нормы снега
В Приамурье оздоровительный лагерь продали в шесть раз дешевле его стоимости
В Приамурье заблудившихся в сильный снегопад рыбаков нашли по геолокации службы 112
В Амурской области застрелили еще одного бешеного волка
В Приамурье браконьера выдал внедорожник, испачканный кровью
На борьбу со снегом в Благовещенске вышли дорожники и спецтехника
В Приамурье полицейским пришлось устроить погоню со стрельбой за угонщиком
Из-за непогоды в Благовещенске установят режим повышенной готовности
Международный мост через Амур состыкуют раньше
В Благовещенске нашли тело бывшего главврача Белогорской больницы с огнестрельным ранением
В Благовещенске владельца скандально известного приюта «Дружок» оставили под стражей еще на месяц
Погода в Приамурье 19 марта: снег, усиление ветра до 14 метров в секунду
В Благовещенском районе проснулись первые клещи
В Благовещенске на таксиста напал пассажир с топором
Губернатор Приамурья будет подводить итоги недели в Instagram
Роспотребнадзор исследовал воздух после пожара в цехе с полистиролом в Благовещенске
Амурчане чаще всего умирают от болезней сердечно-сосудистой системы
Пожароопасный сезон установили в 9 муниципалитетах Приамурья
В Благовещенске загорелся цех по производству полистирола
Амурчанину предъявили обвинение в убийстве ребенка
Бывшего начальника амурского Госстройнадзора приговорили к пяти годам колонии
Благовещенцам предлагают бороться с расклейщиками уличной рекламы
Напавший на людей в амурском селе волк оказался бешеным
Амурчан призывают повторно привиться от кори