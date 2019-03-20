Для улучшения демографии в Приамурье введут новые выплаты за рождение детей

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-20T11:22:41+03:00

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В правительстве Приамурья обсудили региональные проекты в рамках нацпроекта «Демография». Бороться с убылью населения власти собираются несколькими способами. В декабре 2018 года разработаны те самые проекты. Всего их пять и один из них касается финансовой поддержки семей при рождении детей.

Планируется, что с 2019 по 2024 годы семьи будут получать ежемесячные и единовременные выплаты при рождении или усыновлением первого, второго и третьего ребенка. Кроме того, для дальневосточников с этого года вводят еще две новые «детские» выплаты. Во-первых, единовременная выплата при рождении первого ребенка, размер ее будет равен двукратной величине прожиточного минимума, установленного для детей. Во-вторых, региональный маткапитал для семей, в которых родился второй ребенок. Эта выплата будет равна 30% от маткапитала федерального. Причем право на новые выплаты семьи будут независимо от уровня дохода, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Также власти планируют изменить условия предоставления регионального маткапитала при рождении третьего или последующих детей. Сейчас его сумма составляет 100 тысяч рублей. В ближайшие два года список того, на что можно будет потратить эти деньги, планируют расширить. В частности, речь идет об оплате лечения для детей-инвалидов и платных образовательных услугах.

ИСТОЧНИК KP.RU