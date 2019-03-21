В Приамурье должник выплатил более 115 тысяч рублей под угрозой ареста его оленей

СЕГОДНЯ 01:50 2019-03-21T04:26:20+03:00

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Куда только ни приходится выбираться судебным приставам в поисках должников! На днях в Зейском районе прошел совместный рейд с местной полицией. В результате удалось взыскать крупный долг, и не один.

Сотрудники двух ведомств на вездеходах добрались в труднодоступную часть района - поселок Бомнак. Здесь как раз проходил праздник, День оленевода и охотника. И все должники - как на ладони! С жителей Бомнака взыскали административные штрафы и задолженности в пользу топливно-энергетической компании. Общая сумма составила более 120 тысяч рублей. Также составили три протокола об административной ответственности и арестовали имущество должников на сумму 5 000 рублей.

Больше всего досталось одному из оленеводов. На него у приставов было заведено исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда - более 115 тысяч рублей. Как выяснилось, в собственности у него были олени, и если бы он не оплатил задолженность добровольно, то лишился бы их.

- Такая перспектива должника-оленевода не порадовала, задолженность по исполнительному производству тут же была погашена в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением требований исполнительного документа, - сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU