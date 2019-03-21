Амурчане увидят танк Т-55, «джихад-мобиль» и другие экспонаты уникальной передвижной выставки

СЕГОДНЯ 02:12 2019-03-21T02:14:15+03:00

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В амурском Белогорске готовятся к встрече поезда «Сирийский перелом», который прибудет на местный вокзал 30 марта в 10.25. Это передвижная военно-патриотическая выставка, в качестве экспонатов – трофейная техника. Приурочена она к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проезд проедет через 61 город от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска и вернется в столицу накануне Дня Победы.

- Акция будет сопровождаться выступлением творческих коллективов Белогорска, - рассказывает специалист организационного отдела Ирина Голодова. - Вокальные ансамбли, хореографические коллективы и военно-патриотические организации Белогорска встретят поезд «Сирийский перелом» торжественным концертом с участием ветеранов военной службы и юнармии.

Среди экспонатов - мины и артиллерийские установки, боеприпасы, сделанные из бытовых газовых баллонов, огнестрельное оружие, захваченное у боевиков, танк Т-55, боевая машина пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль, самоходный минный трал, «джихад-мобиль» и многое другое. Как следует из названия, все это привезено из Сирии, а проводить экскурсии по передвижной выставке будут российские военные, которые участвовали в операции в этой стране. Также на перроне в день приезда «Сирийского перелома» будет работать пункт отбора военную службу по контракту и полевая кухня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

ИСТОЧНИК KP.RU