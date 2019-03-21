В Приамурье нашли овощи с нитратами и опасные молочные продукты, которыми кормили детей

СЕГОДНЯ 05:10 2019-03-21T05:10:18+03:00

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Всего за 2018 год Роспотребнадзор провел 272 проверки в детских садах, школах и ссузах Приамурья. Не обошлось без нарушений. Так, в двух учреждениях сразу в трех пробах молочных продуктов специалисты нашли кишечную палочку! Опасность для малышей представляли сливочное масло, молоко и сметана. Были претензии и к овощам. Превышение уровня нитратов выявили в китайской морковке в садике поселка Дипкун, в китайских моркови и картошке в тындинской гимназии №2 и картофеле из Египта, которым кормили детей в сковородинской школе № 3.

- Вся некачественная продукция общим объемом 59,3 кг изъята из оборота и утилизирована, в отношении поставщиков и производителя проводятся проверочные мероприятия, - сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Всего по результатам проверок из оборота изъяли 374,5 кг продуктов из-за истекшего срока годности и отсутствия маркировки, а также еще 18,3 кг фальсифицированного сыра, сливочного масла и сгущенки. Было составлено 219 протоколов об административном правонарушении на общую сумму 796,5 тыс. рублей. За неисполнение предписаний об устранении нарушений в прошлом году 13 дел направлено в суд, сумма назначенных штрафов составила 130 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU