В Благовещенске ищут водителя, сбившего инвалида-колясочника

СЕГОДНЯ 05:47 2019-03-21T05:47:47+03:00

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В Благовещенске в ДТП пострадал инвалид-колясочник. Сбивший его автомобилист скрылся, сейчас его разыскивает полиция. ДТП случилось 18 марта около 17.15 на улице Чайковского в районе дома №315. В пресс-службе городского отдела ГИБДД сообщают, что инвалид ехал по краю проезжей части. Сбивший его водитель на неустановленном автомобиле скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП или самого водителя. Если у вас есть какая-то информация о случившемся, звоните по телефонам: 59-46-86, 8-999-165-32-64 или в дежурную часть: 42-52-62.

К слову, если водитель скрылся с места аварии, то он может остаться без водительских прав на срок до полутора лет. Также ему может грозить административный арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU