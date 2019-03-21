В Амурской области количество мусора превышает нормативы

СЕГОДНЯ 09:36 2019-03-21T09:36:12+03:00

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В региональные операторы и транспортировщики мусора проводят тестовые выезды в села, чтобы уточнить графики вывоза, его объемы и так далее. С начала года прошло уже более 15 таких выездов. Тут-то и выяснилось, что на деле отходов оказалось больше, чем установлено нормативами. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Например, в селе Новотроицком за раз собрали 35 кубометров отходов, а месячный нормативный объем составляет 37.

- Стоит учесть, что сейчас идет только подготовка к реализации федерального закона об отходах производства и потребления, поэтому не все жители сел осведомлены о графике работы спецмашин и о маршруте движения. Меньше половины от общего числа жителей приняли участие в тестовых выездах, - отметил представитель регионального оператора «Полигон» Владимир Каршакевич. - Также жители ссылаются на то, что низкие температуры не позволяют подготовить основные объемы мусора, и когда почва хорошо прогреется, размер твердых коммунальных отходов будет в разы больше.

Сейчас обсуждается вопрос оборудования мест для временного накопления мусора. Помимо этого готовятся предложения, как можно изменить расположение мест накопления для оптимизации логистики.

- Закон о переходе на новую систему очень сложен, изменения в него вносятся постоянно, поэтому работу по корректировке наших нормативных актов и деятельности регоператоров мы ведем регулярно. Правительством области приняты все необходимые нормативные документы. 1 апреля мы переходим на новую систему и начинаем работать по-новому, - добавил замминистра природных ресурсов Приамурья Василий Офицеров.

ИСТОЧНИК KP.RU