2019-03-21T12:25:14+03:00
Общество

Для диких зверей в Амурской области приготовили «вкусную» вакцину от бешенства

120 000 доз препарата должно хватить на всех
Юлия ГОМАН
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Небольшие брикеты с прессованной вакциной хранятся в холодильнике. Фото: instagram.com/amurvetuprНебольшие брикеты с прессованной вакциной хранятся в холодильнике. Фото: instagram.com/amurvetuprФото: СОЦСЕТИ
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Для диких животных в Амурской области приготовили вакцину от бешенства. 120 000 доз препарата должно хватить на все зверье. В первую очередь вакцина необходима волкам, лисицам и енотовидным собакам. Увы, но именно они чаще всего распространяют опасную заразу. Лекарство раскладывают в лесах.

«Небольшие брикетики с прессованной вакциной хранятся в холодильнике. А при разморозке подтаивают и начинают пахнуть привлекательно для зверей. Да и на вкус препарат амурских хищников не разочарует», - заверили сотрудники управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области в своем аккаунте в «Инстаграме».

Напомним, в ноябре прошлого года в Приамурье спустя много лет снова обнаружили бешенство. Опасный вирус выявляли не только у диких зверей, но и сельскохозяйственных животных. Ввели карантин, началась вакцинация. И вроде бы опасность отступила, с начала этого года новых случаев не фиксировали, но в марте в Михайловском районе снова появились больные животные. 13 марта в селе Нижняя Ильиновка зараженный бешенством волк напал на людей и домашних собак, а спустя неделю бешеную волчицу заметили в километре от Куприяновки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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