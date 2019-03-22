Амурчанин, не желая отдавать приставам своих коров и свиней, отпустил их на волю

СЕГОДНЯ 02:21 2019-03-22T02:21:49+03:00

От ареста имущества его это не спасло

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Курьезный случай произошел в Зейском районе Приамурья. Здесь должник попытался спрятать от приставов свое имущество – коров и свиней. Вот только хитрость не удалась.

Судебным приставам поступил исполнительный лист, по которому необходимо было наложить арест на имущество должника – десять голов скота. Должник – житель отдаленного села в Зейском районе. В отдел судебных приставов поступило заявление от взыскателя, мол, должник собирается уничтожить скот. Было возбуждено исполнительное производство, приставы выехали на место.

Завидев приставов, амурчанин распустил своих коров и свиней по деревне. Однако сотрудникам управления удалось-таки собрать все «движимое имущество» должника и наложить на него арест. Скот оставили ему на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности, которая его ждет, если он попытается что-то сделать с арестованным имуществом. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

Напомним, ранее судебным приставам пришлось пригрозить арестом живого имущества другому должнику. Житель Бомнака оплатил долг в 115 тысяч рублей, лишь бы не лишиться своих оленей. К слову, приставы нашли его прямо в разгар праздника - Дня оленевода и охотника.

ИСТОЧНИК KP.RU