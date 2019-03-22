2019-03-22T02:21:49+03:00
Общество

Амурчанин, не желая отдавать приставам своих коров и свиней, отпустил их на волю

От ареста имущества его это не спасло
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Должнику не удалось спрятать свое "движимое имущество" от приставов.Должнику не удалось спрятать свое "движимое имущество" от приставов.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
Изменить размер текста:

Курьезный случай произошел в Зейском районе Приамурья. Здесь должник попытался спрятать от приставов свое имущество – коров и свиней. Вот только хитрость не удалась.

Судебным приставам поступил исполнительный лист, по которому необходимо было наложить арест на имущество должника – десять голов скота. Должник – житель отдаленного села в Зейском районе. В отдел судебных приставов поступило заявление от взыскателя, мол, должник собирается уничтожить скот. Было возбуждено исполнительное производство, приставы выехали на место.

Завидев приставов, амурчанин распустил своих коров и свиней по деревне. Однако сотрудникам управления удалось-таки собрать все «движимое имущество» должника и наложить на него арест. Скот оставили ему на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности, которая его ждет, если он попытается что-то сделать с арестованным имуществом. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

Напомним, ранее судебным приставам пришлось пригрозить арестом живого имущества другому должнику. Житель Бомнака оплатил долг в 115 тысяч рублей, лишь бы не лишиться своих оленей. К слову, приставы нашли его прямо в разгар праздника - Дня оленевода и охотника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приамурье автохамов хотят штрафовать за парковку на газонах и детских площадках
В Приамурье фотоловушка в лесу сняла конфликт лисы и барсука из-за норы
Для диких зверей в Амурской области приготовили «вкусную» вакцину от бешенства
В Амурской области количество мусора превышает нормативы
В Благовещенске ищут водителя, сбившего инвалида-колясочника
В Приамурье нашли овощи с нитратами и опасные молочные продукты, которыми кормили детей
Амурчане увидят танк Т-55, «джихад-мобиль» и другие экспонаты уникальной передвижной выставки
В Приамурье должник выплатил более 115 тысяч рублей под угрозой ареста его оленей
В Благовещенске отменили режим повышенной готовности, введенный из-за непогоды
Для улучшения демографии в Приамурье введут новые выплаты за рождение детей
В Благовещенске за несколько часов выпало 70% от месячной нормы снега
В Приамурье оздоровительный лагерь продали в шесть раз дешевле его стоимости
В Приамурье заблудившихся в сильный снегопад рыбаков нашли по геолокации службы 112
В Амурской области застрелили еще одного бешеного волка