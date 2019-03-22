2019-03-22T04:56:07+03:00
Дом. Семья

В Приамурье фотоловушка в лесу сняла конфликт лисы и барсука из-за норы

Животные по очереди выгоняли друг друга из жилища [видео]
Юлия ГОМАН
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Барсук вышел из своей норы, а через 30 минут сюда пришла лиса.Барсук вышел из своей норы, а через 30 минут сюда пришла лиса.Фото: Скриншот с видео
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Помните, как в сказке лиса заняла избушку зайца? Почти такой же случай из жизни животных произошел в Приамурье в Хинганском заповеднике. Недалеко от озера Клёшенское специалисты 7 марта установили фотоловушки. Одна из камер и сняла конфликт лисы и барсука из-за норы. Видео появилось на сайте заповедника.

Это случилось ночью. Барсук вышел из своей норы, а через 30 минут сюда пришла лиса. Около часа она просидела внутри, а затем вернулся хозяин и стал прогонять рыжую захватчицу. Животные несколько раз выгоняли друг друга из норы, завязалась драка. По очереди они занимали жилище, а потом оба ушли в лес.

«Лисицы довольно часто использует норы барсуков для выведения потомства, причем присматривать подходящую нору начинает задолго до появления щенят. Данная нора является довольно популярной среди норников. В прошлом году здесь вывела свое потомство енотовидная собака, и в нынешнем парочка уже приходила и тоже присматривала это убежище для себя», - сообщается на сайте заповедника.

Кому в конце концов достанется эта нора, пока не известно. Узнать это можно будет, когда специалисты в следующий раз проверят фотоловушки. Как говорится, продолжение следует…

Конфликт лисицы и барсука из-за убежища.19 марта 2019 г. Антоновское лесничество, Хинганского заповедника. Два вида млекопитающих выясняют отношения кому будет принадлежать нора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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