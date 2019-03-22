В Приамурье автохамов хотят штрафовать за парковку на газонах и детских площадках

СЕГОДНЯ 05:31 2019-03-22T05:31:12+03:00

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Парковка на газонах, а также детских и спортивных площадках, теперь может выйти боком амурским автохамам. На заседании комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Закосбрания области рассмотрели законопроекты, по которым усиливается ответственность за нарушения в сфере экологии и охраны природы. Их рекомендовали к принятию в первом чтении.

Один из них инициировал глава региона, согласно законопроекту, должны быть внесены изменения в статью 4.7 (1) Закона области об административной ответственности. Если его примут, то водители, которые оставляют машины на газонах, цветниках, детских и спортивных площадка будут нести ответственность. А таких случаев в последнее время много.

- Подобные действия не только нарушают эстетическое состояние территории населенного пункта, но и негативно сказываются на комфортности условий проживания граждан, а также затрудняют содержание объектов благоустройства. Административная ответственность за такой вид нарушений Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрена, - сообщает пресс-служба Заксобрания Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU