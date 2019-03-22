2019-03-22T07:52:31+03:00
Происшествия

В Приамурье перевернулся микроавтобус, водитель погиб

ДТП случилось в Свободненском районе
Полина ОЗЕРОВА
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По предварительной информации, машина перевернулась несколько раз.По предварительной информации, машина перевернулась несколько раз.Фото: Фото очевидцев
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В Амурской области сегодня, 22 марта, случилось дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь человека. Погиб водитель автомобиля марки Toyota Hiace. По предварительной информации, его машина несколько раз перевернулась, мужчину придавило. ДТП случилось в семи километрах от города Свободного в 05.15 утра. Погибшему было всего 28 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Амурской области.

При переворачивании из автомобиля высыпались продукты. Фото: Фото очевидцев

При переворачивании из автомобиля высыпались продукты.Фото: Фото очевидцев

Фото: Фото очевидцев

Амурчане пересылают друг другу в мессенджерах фотографии с места происшествия. На кадрах видно, микроавтобус лежит на боку. При переворачивании из автомобиля высыпались продукты. Установить все обстоятельства трагического происшествия предстоит сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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