В Благовещенске случился пожар в жилой пятиэтажке

СЕГОДНЯ 08:45 2019-03-22T08:45:35+03:00

Серьезно пострадала кухня в одной из квартир

Изменить размер текста: A A

В Благовещенске помощь пожарных понадобилась жильцам пятиэтажного дома в переулке Колхозном. Здесь загорелась одна из квартир. Сообщение о возгорании поступило в дежурную службу 21 марта в восемь часов вечера.

- Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы ПСЧ-1 города Благовещенска в составе девяти человек и трех единиц техники. В течение семи минут открытое горение было ликвидировано, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

К счастью, в пожаре никто из жильцов не пострадал. А вот кухне в загоревшейся квартире не повезло - огонь повредил помещение по всей площади. Саму квартиру сильно закоптило. Теперь специалистам необходимо установить обстоятельства случившегося.

ВАЖНО!

Телефоны пожарных и спасателей:

- 101 - для набора со всех операторов мобильной связи;

- 01 - со стационарных телефонов;

- 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU