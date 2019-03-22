В Благовещенске случился пожар в жилой пятиэтажке
В Благовещенске помощь пожарных понадобилась жильцам пятиэтажного дома в переулке Колхозном. Здесь загорелась одна из квартир. Сообщение о возгорании поступило в дежурную службу 21 марта в восемь часов вечера.
- Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы ПСЧ-1 города Благовещенска в составе девяти человек и трех единиц техники. В течение семи минут открытое горение было ликвидировано, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.
К счастью, в пожаре никто из жильцов не пострадал. А вот кухне в загоревшейся квартире не повезло - огонь повредил помещение по всей площади. Саму квартиру сильно закоптило. Теперь специалистам необходимо установить обстоятельства случившегося.
ВАЖНО!
Телефоны пожарных и спасателей:
- 101 - для набора со всех операторов мобильной связи;
- 01 - со стационарных телефонов;
- 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU