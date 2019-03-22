2019-03-22T08:45:35+03:00
Происшествия

В Благовещенске случился пожар в жилой пятиэтажке

Серьезно пострадала кухня в одной из квартир
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Благовещенске помощь пожарных понадобилась жильцам пятиэтажного дома в переулке Колхозном. Здесь загорелась одна из квартир. Сообщение о возгорании поступило в дежурную службу 21 марта в восемь часов вечера.

- Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы ПСЧ-1 города Благовещенска в составе девяти человек и трех единиц техники. В течение семи минут открытое горение было ликвидировано, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

К счастью, в пожаре никто из жильцов не пострадал. А вот кухне в загоревшейся квартире не повезло - огонь повредил помещение по всей площади. Саму квартиру сильно закоптило. Теперь специалистам необходимо установить обстоятельства случившегося.

ВАЖНО!

Телефоны пожарных и спасателей:

- 101 - для набора со всех операторов мобильной связи;

- 01 - со стационарных телефонов;

- 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Благовещенского района перешел на работу в областной минсельхоз
В Приамурье перевернулся микроавтобус, водитель погиб
В Приамурье автохамов хотят штрафовать за парковку на газонах и детских площадках
В Приамурье фотоловушка в лесу сняла конфликт лисы и барсука из-за норы
Амурчанин, не желая отдавать приставам своих коров и свиней, отпустил их на волю
Для диких зверей в Амурской области приготовили «вкусную» вакцину от бешенства
В Амурской области количество мусора превышает нормативы
В Благовещенске ищут водителя, сбившего инвалида-колясочника
В Приамурье нашли овощи с нитратами и опасные молочные продукты, которыми кормили детей
Амурчане увидят танк Т-55, «джихад-мобиль» и другие экспонаты уникальной передвижной выставки
В Приамурье должник выплатил более 115 тысяч рублей под угрозой ареста его оленей
В Благовещенске отменили режим повышенной готовности, введенный из-за непогоды
Для улучшения демографии в Приамурье введут новые выплаты за рождение детей
В Благовещенске за несколько часов выпало 70% от месячной нормы снега
В Приамурье оздоровительный лагерь продали в шесть раз дешевле его стоимости
В Приамурье заблудившихся в сильный снегопад рыбаков нашли по геолокации службы 112
В Амурской области застрелили еще одного бешеного волка