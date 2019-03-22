Глава Благовещенского района перешел на работу в областной минсельхоз

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-22T11:20:52+03:00

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Сегодня, 22 марта, глава Благовещенского района Сергей Адаменко досрочно сложил свои полномочия. Он объявил об этом на внеочередной сессии районного Совета народных депутатов. Вообще, на должности главы района Сергей Владимирович должен был оставаться до мая 2021 года, но ему предложили должность в амурском министерстве сельского хозяйства. Он будет назначен первым заместителем министра.

Отставку Сергея Адаменко районные депутаты приняли, после чего теперь уже экс-глава поблагодарил их за поддержку.

- Самое главное, что за годы нашей совместной плодотворной работы я всегда знал, что на вас можно положиться. Совместными усилиями мы проходили и сложные периоды как наводнение 2013 года, и реализовывали планы. Спасибо за слаженную работу и понимание, - отметил Сергей Адаменко.

Как сообщается в официальном аккаунте администрации Благовещенского района в «Инстаграме», теперь необходимо сформировать конкурсную комиссию и объявить конкурс по отбору кандидатур на освободившуюся должность. Исполнять обязанности главы района пока что будет Евгений Седых, который с 11 апреля 2018 года занимал должность первого зама.

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Адаменко работал агрономом по химизации в учебно-опытном хозяйстве ДальГАУ, затем - агрономом и заведующим Благовещенским государственным сортоиспытательным участком.

2004 год - депутат Благовещенского районного Совета народных депутатов.

Ноябрь 2006 года - глава Грибского сельсовета.

Ноябрь 2010 года - первый заместитель главы Благовещенского района.

5 июня 2011 года - глава Благовещенского района.

Июнь 2016 года - переизбран на второй срок.

ИСТОЧНИК KP.RU