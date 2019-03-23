СЕГОДНЯ 06:27 2019-03-23T06:41:35+03:00

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В Благовещенском районе в пятницу вечером, 22 марта случилось массовое ДТП с участием пяти машин. Авария произошла на трассе Благовещенск - Свободный, недалеко от поселка Новинка. Сообщается о двух погибших и возбуждении уголовного дела.

Фото и видео с места происшествия читатели прислали в редакцию «Комсомольской правды». На кадрах видны искореженное железо, обгоревшие детали машин. Очевидцы сообщают о сгоревшем авто и драке.

- Одно авто сгорело, была драка - били одного из водителей, от которого пахло перегаром, - говорят читатели.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 20.35. В ДТП действительно пострадало пять автомобилей: «Toyota Mark II», «Isuzu», «Nissan Sunny», «Toyota Corolla Spacio» и «Toyota Premio».

- В результате ДТП водитель автомобиля «Toyota Corolla Spacio» и пассажир автомобиля «Toyota Mark II» погибли, три человека, в том числе ребенок, 2007 года рождения, с различными травмами госпитализированы, - говорят в ведомстве.

Предварительная причина аварии - выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. Сейчас выясняются все обстоятельства.

Тем временем следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного Кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/698863" frameborder="0"></iframe> В ДТП в Благовещенском районе погибло два человека.В Благовещенском районе в пятницу вечером, 22 марта случилось массовое ДТП с участием пяти машин. Авария произошла на трассе Благовещенск - Свободный, недалеко от поселка Новинка. Сообщается о двух погибших и возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU