В ДТП в Благовещенском районе погибло два человека
В Благовещенском районе в пятницу вечером, 22 марта случилось массовое ДТП с участием пяти машин. Авария произошла на трассе Благовещенск - Свободный, недалеко от поселка Новинка. Сообщается о двух погибших и возбуждении уголовного дела.
Фото и видео с места происшествия читатели прислали в редакцию «Комсомольской правды». На кадрах видны искореженное железо, обгоревшие детали машин. Очевидцы сообщают о сгоревшем авто и драке.
- Одно авто сгорело, была драка - били одного из водителей, от которого пахло перегаром, - говорят читатели.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 20.35. В ДТП действительно пострадало пять автомобилей: «Toyota Mark II», «Isuzu», «Nissan Sunny», «Toyota Corolla Spacio» и «Toyota Premio».
- В результате ДТП водитель автомобиля «Toyota Corolla Spacio» и пассажир автомобиля «Toyota Mark II» погибли, три человека, в том числе ребенок, 2007 года рождения, с различными травмами госпитализированы, - говорят в ведомстве.
Предварительная причина аварии - выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. Сейчас выясняются все обстоятельства.
Тем временем следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного Кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
В ДТП в Благовещенском районе погибло два человека.В Благовещенском районе в пятницу вечером, 22 марта случилось массовое ДТП с участием пяти машин. Авария произошла на трассе Благовещенск - Свободный, недалеко от поселка Новинка. Сообщается о двух погибших и возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU