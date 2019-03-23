2019-03-23T07:53:37+03:00
Спорт

Амурчанка проплыла за «золотом» в ледяной воде

Наталья Гнутова достойно представила нашу область в Кубке Арктики в Мурмарнске
Ольга ЗУБАРЕВА
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Фото с сайта zges.rushydro.ruФото с сайта zges.rushydro.ru
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Жительнице Приамурья Наталье Гнутовой пришлось нырять за «золотом» в ледяную воду. Она стала одной из лучших в мире на Кубке Арктике в Мурманске.

Экономист Зейской ГЭС занимается холодовым плаванием и отправилась в Мурманск показать свои результаты среди лучших «моржей» из 32 стран мира. Как сообщает пресс-служба организации, Кубок Арктики в Мурманске проходил с 15 по 17 марта. В Ледяном бассейне Семеновского озера состязалось около 400 спортсменов. Наталья Гнутова стала лучшей в трех дистанциях: 50 и 100 м брассом и 50 м вольным стилем.

Свое «золото» женщина посвятила Всемирному Дню водных ресурсов. Этот праздник РусГидро празднует ежегодно. В программу входят развлекательные конкурсы, экологические уроки и экскурсии, познавательно-экспериментальные и спортивные программы. Все это, чтобы привлечь внимание амурчан к проблемам использования водных ресурсов и сохранения пресноводных экосистем Дальнего Востока.

Так что победа нашей землячки в таких соревнованиях - хороший пример того, как человек может гармонично чувствовать себя в водной стихии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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