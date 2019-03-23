Гринпис объяснил причину природных пожаров в Приамурье

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-23T10:07:29+03:00

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Всемирная экологическая организация Гринпис составила новую карту «Причины пожаров в России». Специалисты пояснили, что является основным фактором горящих лесов в Приамурье.

Как сообщается на сайте Гринпис, новая карта показывает причины обширных прошлогодних пожаров в Амурской области, Красноярском крае, Иркутской области и Забайкальском крае.

- В Амурской области абсолютное большинство крупных лесных пожаров пространственно связано с деятельностью человека, как по количеству, так и по площади. Это говорит о ведущей роли человека в возникновении лесных пожаров, - сделан вывод после обследований территорий Приамурья.

При этом катастрофических масштабов развития пожаров можно было избежать, если бы своевременное реагирование и достаточное количество средств ликвидации возгораний.

Интересно, что 25% случаев профилактические выжигания либо стали причиной возникновения пожаров, либо не выполнили своей функции. Поэтому Гринпис рекомендует отказаться от практики выжиганий. Так можно сохранить от огня до 2,8 миллионов гектаров леса и сопредельных территорий.

Напомним, с 15 марта в Приамурье введен противопожарный режим. Тем временем природные пожары уже бушуют на территории области. Уже пострадала территория Березовского заказника, трава горела под Благовещенском, Тамбовкой, Белогорском, Серышевом, Ивановкой, Свободным. Власти вообще дают неблагоприятный прогноз по природным пожарам на этот год. Стоит ждать даже введения режима ЧС: снега очень мало и он быстро тает. Даже на севере региона к 30 марта исчезнет снежный покров, а это значит - загорится тайга.

ИСТОЧНИК KP.RU