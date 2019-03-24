2019-03-24T03:09:22+03:00
Общество

С банковского счета амурского бизнесмена приставы сняли 127 тысяч

Деньги пошли на выплату зарплаты работнику
СЕРЕБРЕННИКОВА Нина
Поделиться:
Изменить размер текста:

Амурский бизнесмен лишился 127 тысяч рублей. Эти деньги сняли в рамках исполнительного производства судебные приставы – бизнесмен задолжал больше ста тысяч рублей сотруднику по зарплате.

Ранее суд обязал предпринимателя выплатить работнику заработанное. Однако бизнесмен требование суда проигнорировал. Взысканием занялись судебные приставы, им пришлось применить меры принудительного исполнения.

Отправив запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, выяснилось, что у предпринимателя в одной из кредитных организаций открыты счета.

«В результате принятых судебным приставом мер на депозитный счет структурного подразделения поступили денежные средства, списанные со счета индивидуального предпринимателя — должника», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области.

После полученные средства были перечислены благовещенцу, оставшемуся ранее без зарплаты .Задолженность перед работником погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Магдагачинском районе после пожара в частном доме найден труп
Гринпис объяснил причину природных пожаров в Приамурье
Амурчанка проплыла за «золотом» в ледяной воде
В ДТП в Благовещенском районе погибло два человека
Глава Благовещенского района перешел на работу в областной минсельхоз
В Благовещенске случился пожар в жилой пятиэтажке
В Приамурье перевернулся микроавтобус, водитель погиб
В Приамурье автохамов хотят штрафовать за парковку на газонах и детских площадках
В Приамурье фотоловушка в лесу сняла конфликт лисы и барсука из-за норы
Амурчанин, не желая отдавать приставам своих коров и свиней, отпустил их на волю
Для диких зверей в Амурской области приготовили «вкусную» вакцину от бешенства
В Амурской области количество мусора превышает нормативы
В Благовещенске ищут водителя, сбившего инвалида-колясочника
В Приамурье нашли овощи с нитратами и опасные молочные продукты, которыми кормили детей
Амурчане увидят танк Т-55, «джихад-мобиль» и другие экспонаты уникальной передвижной выставки
В Приамурье должник выплатил более 115 тысяч рублей под угрозой ареста его оленей
В Благовещенске отменили режим повышенной готовности, введенный из-за непогоды
Для улучшения демографии в Приамурье введут новые выплаты за рождение детей
В Благовещенске за несколько часов выпало 70% от месячной нормы снега
В Приамурье оздоровительный лагерь продали в шесть раз дешевле его стоимости
В Приамурье заблудившихся в сильный снегопад рыбаков нашли по геолокации службы 112
В Амурской области застрелили еще одного бешеного волка