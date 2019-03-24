С банковского счета амурского бизнесмена приставы сняли 127 тысяч

СЕГОДНЯ 03:09 2019-03-24T03:09:22+03:00

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Амурский бизнесмен лишился 127 тысяч рублей. Эти деньги сняли в рамках исполнительного производства судебные приставы – бизнесмен задолжал больше ста тысяч рублей сотруднику по зарплате.

Ранее суд обязал предпринимателя выплатить работнику заработанное. Однако бизнесмен требование суда проигнорировал. Взысканием занялись судебные приставы, им пришлось применить меры принудительного исполнения.

Отправив запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, выяснилось, что у предпринимателя в одной из кредитных организаций открыты счета.

«В результате принятых судебным приставом мер на депозитный счет структурного подразделения поступили денежные средства, списанные со счета индивидуального предпринимателя — должника», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области.

После полученные средства были перечислены благовещенцу, оставшемуся ранее без зарплаты .Задолженность перед работником погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU