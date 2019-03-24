В Магдагачинском районе после пожара в частном доме найден труп

СЕГОДНЯ 07:30 2019-03-24T07:30:07+03:00

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В ночь на 23 марта в одном из частных домов поселка Дактуй произошел пожар. На место происшествия выехали огнеборцы пожарной части №34 Магдагачинского района.

Огонь повредил диван и пол, сообщает пресс-служба МЧС по Амурской области.

На месте пожара огнеборцы обнаружили труп женщины.

Еще один пожар, унесший жизнь произошел в поселке Каникурган Благовещенского района. 24 марта в 5.50 в пожарную часть №41 поступил вызов – в поселке горел строительный вагончик. В результате пожара вагончик полностью выгорел. После того, как огонь был потушен, пожарные обнаружили в вагончике труп мужчины. Предварительно установлено, что при пожаре погиб 26-летний мужчина.

Устанавливаются виновник и причины возгораний.

ИСТОЧНИК KP.RU