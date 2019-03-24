В Магдагачинском районе после пожара в частном доме найден труп
В ночь на 23 марта в одном из частных домов поселка Дактуй произошел пожар. На место происшествия выехали огнеборцы пожарной части №34 Магдагачинского района.
Огонь повредил диван и пол, сообщает пресс-служба МЧС по Амурской области.
На месте пожара огнеборцы обнаружили труп женщины.
Еще один пожар, унесший жизнь произошел в поселке Каникурган Благовещенского района. 24 марта в 5.50 в пожарную часть №41 поступил вызов – в поселке горел строительный вагончик. В результате пожара вагончик полностью выгорел. После того, как огонь был потушен, пожарные обнаружили в вагончике труп мужчины. Предварительно установлено, что при пожаре погиб 26-летний мужчина.
Устанавливаются виновник и причины возгораний.
ИСТОЧНИК KP.RU