Очевидцы: десятки полицейских устроили погоню за пьяным водителем в Приамурье

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-24T09:33:13+03:00

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В поселке Мясокомбинат 23 марта полицейским пришлось устроить погоню за нетрезвым водителем. Очевидцы сообщают, что десятки полицейских на служебных машинах пытались остановить нарушителя. В погоне участвовало приблизительно 10-12 экипажей ДПС.

Когда водителя иномарки удалось остановить, вместе с пассажирами он закрылся в машине и отказался выполнять требования правоохранителей. Чтобы задержать мужчину пришлось стражам порядка применить силу и надеть на нарушителя наручники. Задержанный отказался от медосвидетельствования и был доставлен в отделение полиции, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Автомобиль эвакуатор доставил на арестплощадку.

Задержанному грозит лишение водительских прав, штраф или арест за неисполнение законных требований полицейских и за отказ от медицинского освидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU