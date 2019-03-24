Очевидцы: десятки полицейских устроили погоню за пьяным водителем в Приамурье
В поселке Мясокомбинат 23 марта полицейским пришлось устроить погоню за нетрезвым водителем. Очевидцы сообщают, что десятки полицейских на служебных машинах пытались остановить нарушителя. В погоне участвовало приблизительно 10-12 экипажей ДПС.
Когда водителя иномарки удалось остановить, вместе с пассажирами он закрылся в машине и отказался выполнять требования правоохранителей. Чтобы задержать мужчину пришлось стражам порядка применить силу и надеть на нарушителя наручники. Задержанный отказался от медосвидетельствования и был доставлен в отделение полиции, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.
Автомобиль эвакуатор доставил на арестплощадку.
Задержанному грозит лишение водительских прав, штраф или арест за неисполнение законных требований полицейских и за отказ от медицинского освидетельствования.
ИСТОЧНИК KP.RU