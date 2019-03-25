2019-03-25T04:46:48+03:00
Политика

В Амурской области побывала уникальная передвижная выставка «Сирийский перелом»

Первую остановку поезд сделал в Тынде, а в конце марта его ждут в городах Белогорск и Сковородино
Полина ОЗЕРОВА
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Первую остановку в Приамурье поезд сделал в Тынде. Фото: amurobl.ruПервую остановку в Приамурье поезд сделал в Тынде. Фото: amurobl.ru
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Поезд с трофейным оружием и техникой «Сирийский перелом» побывал в Приамурье. Как следует из названия, нынешние экспонаты этой уникальной передвижной выставки в свое время захватили у сирийских боевиков. Первую остановку поезд сделал в Тынде, причем столица БАМа стала 26-м пунктом по маршруту «Сирийского перелома». Всего поезд проедет через 60 городов России.

После Тынды «Сирийский перлом» остановится в Новом Ургале (Хабаровский край), но у амурчан еще будет шанс увидеть экспонаты. Поезд вернется в Приамурье в конце месяца: 30 марта его встретят в Белогорске, а 31-го - в Сковородине. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

К слову, среди экспонатов можно увидеть танк советского производства Т-55МВ, БМП турецкого производства ACV-15, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Chrokke, ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотники и многое другое. Кроме того, в одном из вагонов представлена выставка работ военных художников и фотографов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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