2019-03-25T05:08:08+03:00
Общество

К концу недели весна вернется в Благовещенск

В воскресенье температура может достичь +7 градусов!
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Ничего, настоящая весна с каждым днем становится все ближе...Ничего, настоящая весна с каждым днем становится все ближе...Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Не успели благовещенцы обрадоваться теплому началу марта, как погода вновь нас удивила - 20 марта на город высыпало 70% месячной нормы осадков. Слабый снег присыпает Приамурье до сих пор. Синоптики объясняют это циклоном, который проходит через территорию области и приносит с собой слабые осадки. Но долго это не продлится.

- На этой неделе в Благовещенске мы ожидаем погоду преимущественно без осадков, но ветреную. Во вторник и среду ветер будет и ночью, и днем. В четверг, 28 марта, он начнет понемногу утихать, а уже в пятницу температура понемногу пойдет вверх, - рассказывают в Амурском гидрометцентре.

Окончательно тепло вернется в областную столицу к выходным. В конце недели и на юге, и даже на севере региона ожидаются положительные температуры. Особенно порадует воскресенье - по словам синоптиков, 31 марта температура поднимется до +5 градусов, в Благовещенске возможно до +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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