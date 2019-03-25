К концу недели весна вернется в Благовещенск

СЕГОДНЯ 05:08 2019-03-25T05:08:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Не успели благовещенцы обрадоваться теплому началу марта, как погода вновь нас удивила - 20 марта на город высыпало 70% месячной нормы осадков. Слабый снег присыпает Приамурье до сих пор. Синоптики объясняют это циклоном, который проходит через территорию области и приносит с собой слабые осадки. Но долго это не продлится.

- На этой неделе в Благовещенске мы ожидаем погоду преимущественно без осадков, но ветреную. Во вторник и среду ветер будет и ночью, и днем. В четверг, 28 марта, он начнет понемногу утихать, а уже в пятницу температура понемногу пойдет вверх, - рассказывают в Амурском гидрометцентре.

Окончательно тепло вернется в областную столицу к выходным. В конце недели и на юге, и даже на севере региона ожидаются положительные температуры. Особенно порадует воскресенье - по словам синоптиков, 31 марта температура поднимется до +5 градусов, в Благовещенске возможно до +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU