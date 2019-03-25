В Благовещенске осудили китайца, который захотел жить лучше и сбежал в Россию

СЕГОДНЯ 08:28 2019-03-25T08:28:52+03:00

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Благовещенский городской суд вынес приговор жителю Китая, который незаконно перешел границу. Чжэн Цайхуа в ноябре прошлого года гулял по набережной в Хэйхэ, как вдруг увидел на другом берегу Амура Благовещенск. Тут-то у него и возникла идея в поисках лучшей жизни отправиться в Россию. Нужных для проезда через границу чужого государства документов у него, правда, не было, но мужчину это не остановило.

Спустившись к Амуру, где к тому моменту уже встал лед достаточно крепкий, чтобы выдержать вес одного человека, иностранец смело пошел к российскому берегу. На благовещенскую землю он впустил в районе улицы Мухина напротив многоквартирного жилого дома. Здесь-то его и задержали амурские пограничники.

Китаец полностью признал свою вину и раскаялся, активно помогал в расследовании - дал показания в ходе дознания. Суд учел это как смягчающие обстоятельства. Отягчающих, к счастью «путешественника», не оказалось. В итоге, как сообщает пресс-служба Благовещенского горсуда, иностранца признали виновным и назначили 40 тысяч рублей штрафа. Впрочем, от необходимости платить его суд освободил, поскольку он находился под стражей с 28 ноября 2018 года. Такое допускается, если осужденный, которому назначают штраф как основное наказание, находится под стражей до судебного разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU