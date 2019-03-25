2019-03-25T09:20:55+03:00
Происшествия

Благовещенская полиция просит опознать умершего 11 лет назад мужчину с татуировкой в виде кинжала

Его тело нашли на 17 километре автодороги Благовещенск - Свободный в дачном массиве
Полина ОЗЕРОВА
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Полиция Благовещенска просит амурчан помощи в опознании погибшего 11 лет назад пожилого мужчины. Его тело нашли 1 июня 2008 года на 17 км автодороги Благовещенск - Свободный в районе дачного массива.

На вид мужчине около 85 лет. Прямые седые волосы, густые брови, борода и усы - также седые. Из особых примет у неизвестного есть крупная родинка на левом плече, а на левой руке - татуировка в виде кинжала, обвитого змеей и воткнутого в пень. Мужчина был одет в зеленый шерстяной свитер с белым рисунком, черные синтетические брюки и черные шерстяные носки.

Всех, у кого есть какая-то информация о неизвестном, просят сообщать в ОУР МО МВД России «Благовещенский» по адресу: ул. Октябрьская, 136, либо по телефонам: 59-47-29, 59-47-38, 02. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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