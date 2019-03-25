В Благовещенске до 31 марта водителей массово проверят на трезвость

СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-25T11:08:32+03:00

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В Благовещенске и Благовещенском районе с 25 по 31 марта пройдет традиционная уже профилактическая акция «Нетрезвый водитель!». Инспекторы ДПС в ближайшие дни будут еще пристальнее следить за трезвостью автолюбителей на дорогах. Даже короткая беседа с водителем покажет, есть ли у него признаки опьянения. Трезв как стеклышко - поедешь спокойно дальше, нет - пройдешь медицинское освидетельствование.

С начала 2019 года в областном центре и Благовещенском районе по вине нетрезвых водителей произошло девять ДТП, в которых пострадали люди. Кроме того, за этот же период удалось задержать 209 пьяных водителей. При этом 61 человек отказался от медицинского освидетельствования, а 75 попались на повторной пьяной езде. К слову, из общего числа задержанных нетрезвых автолюбителей 50 - это женщины. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU