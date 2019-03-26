Жители Китая пытались подкупить благовещенских таможенников, чтобы провезти свои товары
С начала 2019 года было возбуждено уже два уголовных дела на граждан Китая, которые пытались подкупить сотрудников Благовещенской таможни. В обоих случаях речь идет о сумме в 5 тысяч рублей.
В первом случае жительница КНР везла с собой джинсы и упаковочные пакеты. Деньги она предложила, чтобы сотрудник не проводил таможенный контроль. О такой же «услуге» таможенников просил еще один иностранец, которые вез с собой коммерческую партию товаров - наклейки на экспортируемую в КНР молочную продукцию.
Подкупить инспекторов Благовещенской таможни не удалось, о предложенных взятках они сообщили в отделение по противодействию коррупции. Сейчас по обоим уголовным делам ведется следствие.
Пресс-служба Благовещенской таможни напоминает, о круглосуточном телефоне доверия 8(4162) 53-67-36, куда можно сообщать о правонарушениях. Гарантируется анонимность и конфиденциальность информации.
ИСТОЧНИК KP.RU