Жители Китая пытались подкупить благовещенских таможенников, чтобы провезти свои товары

СЕГОДНЯ 04:33 2019-03-26T04:34:22+03:00

В обоих случаях речь идет о взятке в размере 5 тысяч рублей

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С начала 2019 года было возбуждено уже два уголовных дела на граждан Китая, которые пытались подкупить сотрудников Благовещенской таможни. В обоих случаях речь идет о сумме в 5 тысяч рублей.

В первом случае жительница КНР везла с собой джинсы и упаковочные пакеты. Деньги она предложила, чтобы сотрудник не проводил таможенный контроль. О такой же «услуге» таможенников просил еще один иностранец, которые вез с собой коммерческую партию товаров - наклейки на экспортируемую в КНР молочную продукцию.

Подкупить инспекторов Благовещенской таможни не удалось, о предложенных взятках они сообщили в отделение по противодействию коррупции. Сейчас по обоим уголовным делам ведется следствие.

Пресс-служба Благовещенской таможни напоминает, о круглосуточном телефоне доверия 8(4162) 53-67-36, куда можно сообщать о правонарушениях. Гарантируется анонимность и конфиденциальность информации.

ИСТОЧНИК KP.RU