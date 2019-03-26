В Благовещенске начальник гаража бюджетной организации получал зарплату за мнимых работников

СЕГОДНЯ 06:21 2019-03-26T06:21:53+03:00

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Начальник гаража бюджетного учреждения в Благовещенске подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Как полагает следствие, с ноября 2011 года по январь 2019 года он получал зарплату за сотрудников, которых не было.

Предположительно, 61-летний подозреваемый вносил в табели учета использования рабочего времени и затрат недостоверные сведения о трех сотрудниках. При этом он знал, что эти сотрудники должностные обязанности не исполняли и на рабочих местах не находились.

- В результате данным гражданам неправомерно начислялась и выплачивалась заработная плата, которую, согласно материалам уголовного дела, подозреваемый забирал себе. Общая сумма присвоенных денежных средств составила около 2,9 миллиона рублей, - сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали данные, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий, которые проводили сотрудники управления ФСБ России по Амурской области. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU