2019-03-26T07:44:16+03:00
Происшествия

В Михайловском районе Приамурья застрелили уже третьего по счету опасного волка

Труп хищника исследуют на бешенство
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Хищник пришел под утро в село Красноорловка. Фото: instagram.com/ohotaamurХищник пришел под утро в село Красноорловка. Фото: instagram.com/ohotaamurФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Приамурье снова заметили волчицу в опасной близости от людей. И снова в Михайловском районе. На этот раз хищник пришел под утро в село Красноорловка, где в одном из дворов напал на собаку. Животное застрелили. К счастью, в этот раз люди не пострадали. К слову, эту волчицу накануне днем заметили пограничники, но тогда зверь, напуганный выстрелом в воздух, сбежал в лес.

«В настоящий момент труп передали сотрудникам ветнадзора для проверки на бешенство. В районе ведут наблюдение служащие управления. Сообщений о других волках пока не поступало», - сообщается на странице Амурского управления по охране животного мира в «Инстаграме».

Напомним, 13 марта ЧП случилось в селе Нижняя Ильиновка - здесь волк напал не только на домашних собак, но и на людей. Как показали исследования, животное болело бешенством. А спустя несколько дней еще одну больную волчицу застрелили рядом с селом Куприяново. Сейчас для диких зверей в амурских лесах раскладывают вакцину от бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция задержала амурчанина, напавшего с топором на таксиста в Благовещенске
В Свободном мошенники под видом сотрудников администрации предлагают пенсионерам «калым»
В Благовещенске начальник гаража бюджетной организации получал зарплату за мнимых работников
Жители Китая пытались подкупить благовещенских таможенников, чтобы провезти свои товары
В Благовещенске до 31 марта водителей массово проверят на трезвость
Благовещенская полиция просит опознать умершего 11 лет назад мужчину с татуировкой в виде кинжала
В Благовещенске осудили китайца, который захотел жить лучше и сбежал в Россию
К концу недели весна вернется в Благовещенск
В Амурской области побывала уникальная передвижная выставка «Сирийский перелом»
Очевидцы: десятки полицейских устроили погоню за пьяным водителем в Приамурье
В Магдагачинском районе после пожара в частном доме найден труп
С банковского счета амурского бизнесмена приставы сняли 127 тысяч
Гринпис объяснил причину природных пожаров в Приамурье