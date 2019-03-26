В Михайловском районе Приамурья застрелили уже третьего по счету опасного волка

СЕГОДНЯ 07:44 2019-03-26T07:44:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приамурье снова заметили волчицу в опасной близости от людей. И снова в Михайловском районе. На этот раз хищник пришел под утро в село Красноорловка, где в одном из дворов напал на собаку. Животное застрелили. К счастью, в этот раз люди не пострадали. К слову, эту волчицу накануне днем заметили пограничники, но тогда зверь, напуганный выстрелом в воздух, сбежал в лес.

«В настоящий момент труп передали сотрудникам ветнадзора для проверки на бешенство. В районе ведут наблюдение служащие управления. Сообщений о других волках пока не поступало», - сообщается на странице Амурского управления по охране животного мира в «Инстаграме».

Напомним, 13 марта ЧП случилось в селе Нижняя Ильиновка - здесь волк напал не только на домашних собак, но и на людей. Как показали исследования, животное болело бешенством. А спустя несколько дней еще одну больную волчицу застрелили рядом с селом Куприяново. Сейчас для диких зверей в амурских лесах раскладывают вакцину от бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU